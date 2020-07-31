В Одессе в зале суда блогер Домбровский лезвием порезал себе шею
В Приморском районном суде Одессы блогер Стас Домбровский лезвием порезал себе шею.
Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.
«Предварительно установлено, что мужчина после объявления ему подозрения в хулиганстве самостоятельно пришел в суд, где ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Услышав решение суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею. Он госпитализирован», - сообщили в полиции.
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Сейчас правоохранители проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.
Как сообщили в социальных сетях очевидцы, порезал себе шею активист, блогер Стас Домбровский. Отмечается, что ему избрали меру пресечения в связи с дракой, которая произошла давно, а «всплыла она в виде уголовного дела» недавно – якобы после того, как Домбровский начал критиковать представителей партии «Слуга народа».
Очевидцы утверждают, что в суде Домбровский, которое ранее был судим, кричал, что лучше умереть, чем отправиться в СИЗО.
Как сообщал УНИАН, одессит Стас Домбровский неоднократно принимал участие в различных акциях, в том числе скандальных. Например, в 2019 году он бросил плюшевую игрушку розового цвета в форме полового члена в народного депутата Мустафу Найема, который приехал в Одессу в связи с возможной застройкой Летнего театра.
Во время другой акции, возле Одесской ОГА, Домбровский укусил за нос лидера общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского.
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