Пьяный злоумышленник при задержании подрался с полицейскими.

В Одесской области задержан мужчина, который избил жену и пытался сжечь ее дом.

Читайте такжеНа глазах у сына: житель Одесской области убил жену и выстрелил в себя (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на этой неделе в Белгород-Днестровском районе.

«50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения обругал и ударил женщину за то, что она отказалась давать ему деньги на сигареты. Пока агрессор не угомонится, 50-летняя потерпевшая пошла к соседям, а он, чтобы отомстить ей за это, попытался сжечь ее дом – поджег диван», - рассказали в главке.

Хозяйка вовремя заметила дым в окне и вызвала спасателей, которые быстро потушили огонь.

На место происшествия после пожарных прибыли полицейские, при виде которых злоумышленник повел себя еще более агрессивно. Не реагировал на требования правоохранителей успокоиться и оказывал им сопротивление при попытке подойти ближе. Мужчину задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

За совершение домашнего насилия и злостное неповиновение полицейским в отношении правонарушителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 173-2 и ч. 1 ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по факту попытки уничтожить имущество сожительницы путем поджога мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Автор: Лариса Козовая