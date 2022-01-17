Пострадавший мужчина в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой

Мужчина, которого жестоко избил водитель из-за замечания, находится в больнице. Пострадавшего добивали, когда он уже был без сознания на асфальте.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Машина марки Toyota стояла прямо перед въездом в жилой комплекс на левом берегу Киева. Проходивший мимо мужчина подошел к водителю и попросил переставить, авто. Водитель, как взбалмошный, выскочил из машины и начал бить прохожего.

За пострадавшего мужчину заступился другой водитель, который как раз в это время заезжал во двор. Он буквально спас своего соседа, которого уже без сознания добивали на асфальте.

Агрессивного мужчину удалось успокоить, после чего свидетели вызвали медиков и правоохранителей. Патрульные не арестовали нападавшего, постояли и уехали. Пострадавшего госпитализировали.

"Его привезли в больницу. Провели обследование и сказали, что у отца ушиб и отек головного мозга. Ему сделали прокол, чтобы голова не так сильно болела. Его тошнит. Ему очень плохо", – рассказала дочь пострадавшего.

Избиение из-за замечания - что известно

Инцидент произошел в пятницу, 14 января, около 11:30 возле одного из жилых домов на ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.

Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Противоправные действия были пресечены случайным свидетелем. Пострадавшего, который в результате избиения получил открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

Читайте такжеВ Кременчуге горела АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом (фоторепортаж, видео)В то же время, патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, не задержали водителя внедорожника. Впоследствии он был задержан полицией Киева.

Задержанным оказался житель Киевской области, 1997 года рождения. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение").

15 января Днепровский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца подозреваемому.

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