Пострадавший находится в больнице, ему диагностирован отек головного мозга.

В Днепровском районе Киева водитель избил прохожего за замечание о неправильной парковке автомобиля.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что сегодня "во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию с видео, где на улице Андрея Аболмасова происходит драка между двумя мужчинами". На место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела. В результате драки один из участников госпитализирован в больницу, а с другим мужчиной общаются следователи", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Киевом "Дед Мороз" выбил зубы клиенту, отказавшемуся платить за совместное фотоИнформация о происшествии зарегистрирована в Днепровском управлении полиции, после установления всех обстоятельств ему будет предоставлена правовая квалификация.

В то же время в комментарии УНИАН пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис, отвечая на вопросы по этой ситуации и комментируя информацию из интернета о том, что полицейские на месте происшествия вроде бы не предприняли необходимых процессуальных действий, сказала, что это были патрульные полицейские.

"Я не знаю, каковы были их действия на месте. Я могу говорить о действиях своих сотрудников главного управления и Днепровского управления полиции. Мы уже по факту обнаружили публикацию в интернете. Какие были действия наших коллег из патрульной полиции – сейчас также выясняют, что произошло перед тем", - отметила Гирдвилис.

"Но по факту мы знаем, что между двумя мужчинами возникла ссора из-за нарушения правил дорожного движения, что один из них неправильно припарковал автомобиль, и другой мужчина решил сделать этому водителю замечание. И предварительно было установлено, что эта ссора перешла в драку: один из мужчин набросился на другого с кулаками. Нанес ему удары. В результате этой потасовки одного из участников, который, как мы видели на видео, упал на дорогу, - он госпитализирован", - рассказала пресс-секретарь.

С другим участником инцидента, добавила она, в Днепровском отделе полиции общаются следователи.

"Когда наши следователи завершат проверку, определятся с правовой квалификацией, мы еще дадим уточнение, как было квалифицировано это событие, и какую они дали оценку действиям обоих мужчин", - подытожила Гирдвилис.

Она добавила, что правоохранители также ожидают информацию от врачей о степени тяжести причиненных пострадавшему телесных повреждений.

Как сообщили УНИАН родственники мужчины, попавшего в больницу в результате этого конфликта, в настоящее время, по словам врачей, ему диагностирован отек головного мозга. После госпитализации состояние ухудшилось. Позже будут проводиться дополнительные исследования.

По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", нападавший - Владислав Стеценко, 1997 года рождения, сын чиновника из Министерства спорта.

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