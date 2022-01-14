Задержанный оказался жителем Киевской области, 1997 г. н., сейчас ему готовится сообщение о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

В Киеве задержали мужчину, который причинил тяжкие телесные повреждения прохожему из-за замечания о неправильной парковке авто.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу, 14 января, около 11:30 возле одного из жилых домов на ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.

Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado" из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Читайте такжеЗа сутки в Киеве проверили 350 "заминированных" школ (видео)Противоправные действия были пресечены случайным свидетелем. Пострадавшего, который в результате избиения получил открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

"Несмотря на то, что правоохранители, которые приехали на вызов, позволили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что задержанным оказался житель Киевской области, 1997 г. н. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Как сообщал УНИАН, родственники госпитализированного мужчины сообщили, ссылаясь на врачей, что у пострадавшего диагностирован отек головного мозга. После госпитализации его состояние ухудшилось. Позже будут проводиться дополнительные исследования. В сети уже появились информация о том, что нападающий - Владислав Стеценко, 1997 года рождения, сын чиновника из Министерства спорта.

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