Суд предусмотрел возможность внесения подозреваемым залога в размере 992 тыс. грн.

В Киеве суд арестовал водителя внедорожника, который избил прохожего.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Днепровский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжелые телесные повреждения", - отметила она.

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Максимец уточнила, что суд предусмотрел возможность внесения подозреваемым залога в размере 992 тыс. грн.

Пресс-секретарь прокуратуры добавила, что при этом суд отклонил ходатайство стороны защиты о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

По ее словам, на заседании подозреваемый заявил, что свою вину признает.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел

в пятницу, 14 января, около 11:30 возле одного из жилых домов на ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.

Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Противоправные действия были пресечены случайным свидетелем. Пострадавшего, который в результате избиения получил открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

В то же время, патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, не задержали водителя внедорожника.

Впоследствии он был задержан полицией Киева.

Задержанным оказался житель Киевской области, 1997 года рождения. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение").

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