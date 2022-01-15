В Киеве суд арестовал водителя внедорожника, который избил прохожего.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Днепровский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжелые телесные повреждения", - отметила она.
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Максимец уточнила, что суд предусмотрел возможность внесения подозреваемым залога в размере 992 тыс. грн.
Пресс-секретарь прокуратуры добавила, что при этом суд отклонил ходатайство стороны защиты о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.
По ее словам, на заседании подозреваемый заявил, что свою вину признает.
Как сообщал УНИАН, инцидент произошел
в пятницу, 14 января, около 11:30 возле одного из жилых домов на ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.
Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего повалил на землю и продолжил наносить ему удары.
Противоправные действия были пресечены случайным свидетелем. Пострадавшего, который в результате избиения получил открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.
В то же время, патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, не задержали водителя внедорожника.
Впоследствии он был задержан полицией Киева.
Задержанным оказался житель Киевской области, 1997 года рождения. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение").