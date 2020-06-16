Предлагал избежать тюрьмы: ГБР задержало копа из Днепропетровской области на взятке в 5 тысяч долларов

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского из Днепропетровщины на взятке в 5 тысяч долларов.

Как сообщает официальный сайт ГБР, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали начальника сектора уголовной полиции одного из отделений Никопольского отдела ГУ НП в Днепропетровской области после получения им средств за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

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По предварительной информации, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства 5 тысяч долларов. За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц для переквалификации преступления и назначения наказания без реального лишения свободы.

16 июня следователи ГБР задержали полицейского после получения им неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству осуществляет военная прокуратура Криворожского гарнизона Южного региона Украины. Оперативное сопровождение - Управление СБУ в Днепропетровской области и Днепропетровское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, против подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке открыты новые дела.

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