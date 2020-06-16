Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых открыты новые дела – СМИ

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Применения насилия полицией в Кагарлыке было системной практикой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник спецдепартамента ОГП по контролю за расследованиями фактов пыток в правоохранительных органах Юрий Белоусов.

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По его словам, случаи насилия в полицейском отделении Кагарлыка были и ранее, в связи с чем открыты новые производства. Фигурантами новых дел, в частности, являются Николай Кузив и Сергей Сулима – подозреваемые в истязании и изнасиловании женщины-свидетеля.

Дела открыли уже после скандала с изнасилованием.

«Я не могу сообщить детали этих производств, но скажу, что это была просто системная практика там, и конкретно со стороны этих двух сотрудников в целом в райотделе», – пояснил Белоусов.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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