Экс-нардеп обвиняется в госизмене и нарушении равноправия граждан.

Завершено досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу РФ. Обвинительный акт направлен в суд.

Служба безопасности Украины сообщила, что Мураев задействовал собственный медиаресурс для подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве. Таким образом он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения РФ. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности фигуранта. На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 1 ст. 111 "Государственная измена";

ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ напомнили, что осенью 2022 года была проведена серия обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. Во время следственных действий по адресам фигуранта обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Дело Мураева - главные новости

В июле прошлого года народному депутату Украины предыдущих VII и VIII созывов Евгению Мураеву было объявлено подозрение по двум статьям - государственная измена и нарушение равноправия граждан.

14 июня 2022 года Восьмой апелляционный суд Львова принял решение о запрете партии "Наша". Имущество партии и всех ее ячеек изъяли в пользу государства.

В декабре 2022 года стало известно, что Мураев покинул Украину еще в мае 2022 года. Он пересек украинско-венгерскую границу на Закарпатье. В сентябре 2022 г. СМИ писали, что пророссийский политик живет с семьей в Вене, иногда приезжает в Братиславу по делам.

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