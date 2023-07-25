Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для распространения кремлевской пропаганды.

Народному депутату Украины предыдущих VII и VIII созывов Евгению Мураеву объявлено подозрение по двум статьям – Государственная измена и нарушение равноправия граждан. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что собрана доказательная база на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева о причастности к подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

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"Таким образом он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ", - сообщает СБУ.

Отмечается, что это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и и ее восприятия на международной арене.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности).

В СБУ напомнили, что в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. После длительных независимых экспертиз, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

"Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщает СБУ.

Деятельность Мураева - что известно

Евгений Мураев покинул Украину еще в мае 2022 года в этом году. СМИ сообщали, что, по данным правоохранительных органов, он пересек украинско-венгерскую границу на Закарпатье.

Журналисты пишут, что тогда указаний по ограничению выезда для Мураева от правоохранительных органов, очевидно, не существовало. В сентябре СМИ выяснили, что пророссийский политик живет с семьей в Вене, иногда приезжает в Братиславу по делам.

14 июня 2022 Восьмой апелляционный суд Львова принял решение о запрете партии "Наша". Имущество партии и всех ее ячеек изъяли в пользу государства.

Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам проживания и в офисах Мураева. Во время следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.