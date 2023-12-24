Фигуранты дела не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение из части.

Руководителя аппарата Киевской городской военной администрации разоблачили на помощи столичным депутатам-уклонистам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечают правоохранители, чиновник незаконно направлял депутатов из воинской части в "командировку" в столичную военную администрацию. В частности, он способствовал оформлению такой "командировки" трем депутатам из Киева, а также одному из их помощников.

"Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей теробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты в течение почти года не появлялись на военную службу, однако получали денежное обеспечение из части", – говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что еще в августе 2023 года всем четырем фигурантам дела было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Теперь о подозрении по этим же статьям сообщено и чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовых командировок. Санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Уклонение от военной службы: другие новости

С начала российского вторжения в Украину мужчинам призывного возраста официально запрещено выезжать за границу, за исключением нескольких категорий. Чтобы пересечь границу они прибегают к различным методам.

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Недавно заместитель начальника штаба - начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук рассказал, как мужчина призывного возраста официально получил документы на основании утверждений о том, он сменил пол на женский: был Антон, а стал Тоня. При этом на самом деле пол он не менял.

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