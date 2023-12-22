"Надо быть сознательнымы", заявил Михаил Подоляк.

В Офисе президента поддержали идею призвать в армию живущих за границей украинских мужчин и наказывать тех, кто откажется явиться в призывные пункты. В частности, в качестве таких мер обсуждается лишение пособий и вида на жительство.

На вопрос, насколько это может быть эффективно, ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, строить Украину. Здесь министр (обороны Рустем Умеров - УНИАН) совершенно прав", - сказал он.

По мнению Подоляка, нужно "всех уравнять":

"Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь. Пока я не готов говорить, как будут проходить эти переговоры".

При этом Подоляк добавил, что, наверное, министр обороны видит набор инструментов, которые позволят консультироваться с правительствами других стран и дать возможность украинцам за границей принять для себя соответствующие решения:

"Идут ли они по призыву или, соответственно, будут терять те или другие возможности людей, которые временно выехали из Украины на территории тех стран, где они находятся".

Мобилизация 2024 - призыв украинцев за границей

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью WELT TV, Bild и Politico заявил, что все мужчины, проживающие за границей и годные к воинской службе, должны пополнить ряды украинской армии. А тех, кто ослушается, ждут санкции. По его словам, военнообязанных граждан Украины, живущих в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты. Это приглашение касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Позже в Минобороны Украины заявили, что на повестке дня у них сейчас нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех военнообязанных, которые находятся за пределами Украины.

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