Во вторник одесский Центр предоставления админуслуг "заминировала" женщина, выяснили правоохранители.

В Одессе задержана женщина за ложное сообщение о минировании Центра предоставления административных услуг.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, анонимное сообщение от женщины о минировании поступило в правоохранительные органы во вторник, 19 октября, после обеда.

Несколько часов на месте происшествия информацию проверяли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники и спасатели. От работы были оторваны около 1 тыс. сотрудников предприятия.

Читайте такжеБоевики ранили двух украинских бойцов на Донбассе, запустил БПЛАПо факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии установили личность и местонахождение правонарушителя. Это – 44-летняя местная жительница. Каких-либо объяснений относительно своего поступка горожанка не предоставила.

У фигурантки изъяли мобильный телефон, с которого она звонила, и поместили ее в изолятор временного содержания. За противоправные действия одесситке грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября в Одессе правоохранители проверяли информацию о минировании Центра предоставления административных услуг, который находится на ул. Косовской.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Лариса Козовая