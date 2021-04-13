Бывшая сотрудница предприятия проникла в офис с помощью дубликатов ключей.

В Печерском районе Киева задержали женщину, которая похитила 1 200 000 гривен из офиса частной фирмы.

Читайте такжеВ Одесской области нашли зарезанными мужа и жену (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о краже денег из офиса на улице Иоанна Павла ІІ.

Директор офиса, который занимается маркетинговыми услугами, сообщила, что в течение выходных из сейфа исчезли деньги – 1 миллион 200 тысяч гривен.

Благодаря камерам видеонаблюдения, сотрудники отдела криминальной полиции установили причастную к этому преступлению женщину. Ею оказалась 41-летняя бывшая сотрудница фирмы.

После увольнения женщина отдала все ключи от помещения работодателю, но сделала себе дубликаты. В выходные дни, когда в офисе никого не было, она украла деньги. Во время обыска у нее изъяли похищенные деньги и ключи.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская