Деньги и ценности были арестованы судом

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным правоохранителей, суд арестовал денежные средства и ценности, которые были вещественными доказательствами по одному из уголовных дел, на общую сумму в 698 тысяч гривен. Их изъяли во время обысков.

В результате невыполнения следователем служебных обязанностей и халатного отношения вещественные доказательства были утеряны.

По данному факту экс-следователю сообщили подозрение по части 2 статьи 367 "Служебная халатность" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Одесской области задержали сотрудницу полиции одного из районных управлений за кражу наркотиков из вещдоков и их продажу.

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Автор: Horbacheva Anastasia