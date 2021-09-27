По неподтвержденным данным, водитель и ее пассажирка находились в нетрезвом состоянии.

В Киеве на Столичном шоссе ночью произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover. Его водитель отвлеклась от движения и влетела в парковочную площадку.

Как передает "Магнолия-ТВ", в салоне также находилась подруга девушки. Она рассказала, что причиной рассеянности стало то, что женщина "искала что-то в сумочке". В результате автомобиль слетел с крутого поворота на зеленую зону, врезавшись в гору шин. После этого он снес ограждение парковочной площадки, задел две припаркованных машины и перевернулся на крышу.

"И водитель, и пассажирка получили травмы, но ехать в больницу отказывались. Медик рассказал, что от женщин сильно пахло алкоголем. Пассажирка не отрицала, что употребляла вино. Однако сказала, что не знает, употребляла ли алкоголь водитель внедорожника. На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства ДТП. Водителя Range Rover впоследствии повезли на освидетельствование на состояние опьянения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве механик СТО разбил Land Cruiser клиента и оказался в больнице.

До этого столичный таксист устроил ДТП и обвинил в нем пассажирку: впоследствии появились детали и фото.

Автор: Юрий Годован