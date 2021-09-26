Погиб водитель и пассажир Mercedes-Benz.

Вблизи пгт Казацкое Каховского района Херсонской области, на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ", минувшей ночью столкнулись три автомобиля, погибли два человека.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, на месте ДТП полицейские установили, что 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, двигаясь из Новой Каховки, перед поворотом на пгт Казацкое, совершая маневр обгона автомобиля марки "ВАЗ-2107", не придерживался безопасного интервала, в результате чего зацепил его слева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем марки "МАН", который двигался во встречном направлении по своей полосе.

В результате ДТП водитель и пассажир Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства этой аварии.

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Автор: Тамара Отовская