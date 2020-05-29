Аваков раскрыл детали стрельбы в Броварах: около 100 участников были завезены из Винницы и Киева

Министр доложил президенту, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в стрельбе в Броварах участвовали около 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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По словам Авакова, конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

"Киевские перевозчики позвали так называемых "титушок", пригласив их из столицы и Винницкой области", - сказал Аваков.

По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала 16 участников конфликта, задержания продолжаются.

По факту конфликта открыто три уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В.и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, в связи со стрельбой в Броварах, заявил, что «ситуация с нелегальными перевозками зрела годы». Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на Броварской маршрутах, определенных КОДА и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности ООО «Евро-Авто-Альянс» (маршруты 706, 707) и ООО «Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906)). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОДА, за более чем год никаких изменений в этих маршрутах и перечне компаний, которые их обслуживают, не происходило.

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