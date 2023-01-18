Дети из детсада, вблизи которого упал вертолет, находятся в другом учебном заведении, с ними работают соответствующие службы.

На месте падения вертолета в Броварах на Киевщине продолжается спасательная операция и разбор завалов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область. 11:40. В Броварах на месте трагедии продолжается спасательная операция. Проходит разбор завалов", - отметил он.

Кулеба рассказал, что дети из детсада, вблизи которого упал вертолет, находятся в другом учебном заведении, с ними работают соответствующие службы.

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"Сейчас выясняются обстоятельства катастрофы. Все экстренные службы на месте", - добавил глава ОВА.

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

Утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет. Впоследствии стало известно, что на его борту находилось 9 человек, в том числе руководство МВД. Все они погибли.

Вертолет упал на территорию детского сада. Сейчас известно о 18 погибших, среди них трое детей. 29 человек получили ранения, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В то же время, по данным ГСЧС, в результате падения вертолета по состоянию на 11:00 погибли 15 человек, из которых трое детей.

В офисе генпрокурора заявили, что правоохранители рассматривают все возможные версии катастрофы.

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