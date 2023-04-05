В период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

Служба безопасность Украины собрала доказательную базу на бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), который поддержал вооруженную агрессию РФ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

По данным контрразведки, во время "мероприятия" он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

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"Весь "процесс" приказал своим приспешникам зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах. Таким образом враг пытался имитировать "поддержку" захватчиков со стороны местных верующих. Во время освобождения Харьковщины злоумышленник вместе с семьей сбежал на территорию РФ. Там его назначили настоятелем Православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ", - говорится в сообщении.

По данным фактам следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Предатели в рясе

Попы УПЦ МП часто шли на сотрудничество с врагом на оккупированных территориях. Однако после деоккупации их просто "кинули". Недавно пограничники задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов. Сам священник является ценителем "русского мира", о чем свидетельствует фрагмент его интервью кремлевским СМИ.

А перед этим стало известно, что настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Лисичанске Андрей Павленко активно сотрудничал с российскими оккупантами и даже заказывал им убийство конкурентов из ПЦУ.

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