Подозреваемые будут участвовать в процессе.

Сегодня Малиновский районный суд Одессы вернул в зал заседаний фигурантов дела о бунт в Южной исправительной колонии (№51) в 2019 году, которые ранее были удалены из-за публичного членовредительства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

"Согласно решению председательствующего по делу обвиняемые возвращены в зал судебного заседания для личного участия в судебном процессе", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что сегодня был допрошен один из свидетелей.

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Следующее заседание запланировано на 16 сентября.

В пресс-службе напомнили, что в суде слушается уголовное производство в отношении семи человек, которые, по версии следствия, являются участниками массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над людьми, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти, что привело к тяжелым последствиям.

Была парализована работа колонии, повреждено и уничтожено имущество на общую сумму более 1 млн грн, травмированы 17 работников администрации.

Дело о бунте в Одессе: что известно

27 мая 2019 года в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

Полиция открыла производство по ст. 392 (действия, дезорганизирующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Вячеслав Аброськин, занимавший в то время пост первого замначальника Нацполиции Украины, заявил, что бунт произошел по указанию "воров в законе".

Руководство Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции заявило, что мятеж инициирован заключенными "негативной направленности" во главе с так называемым "смотрящим" за колонией. Также сообщалось, что мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.

После бунта колония расформирована – около 450 осужденных направлены в другие исправительные учреждения страны.

Зимой 2020 года прокуратура сообщила о подозрении семерым мужчинам, которые принимали активное участие в беспорядках.

23 октября в Малиновском районном суде Одессы в зале заседаний они нанесли себе ранения острыми предметами. Как оказалось, это было лезвие, фрагмент которого один из обвиняемых пронес в ноздре носа.

10 декабря членовредительство повторили двое обвиняемых по делу. После этого суд принял решение проводить слушания без участия всех обвиняемых по делу.

Автор: Лариса Козовая