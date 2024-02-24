В ГПСУ рассказали, что мужчина сам признался в попытке незаконного пересечения границы.

Мужчина пытался незаконно попасть из Украины в Молдову, однако ему помешали волки.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, пограничники получили через службу "Доверие" сообщение, где мужчина признается, что пытался незаконно пересечь границу, но увидел волков и испугался.

"Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков", - говорилось в сообщении.

Пограничники со служебной собакой нашли мужчину недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. "Как выяснилось, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову, однако ему помешали волки. Поэтому он залез на дерево и вызвал помощь, признание все же не помогло ему избежать административной ответственности", - отмечают в ГПСУ.

Но также в ГПСУ сообщают, что не все истории с незаконным пересечением границы имеют счастливое завершение. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 20 случаев гибели в реке Тиса, что в Закарпатской области. В частности, сегодня сообщалось, что из Тисы достали тело украинца, который, вероятно, пытался пересечь границу по речному участку. "При нем были внутренний и заграничный паспорта, мобильный телефон и банковские карты", - говорилось в сообщении.

На сегодня разыскивается еще один мужчина, об исчезновении которого сообщила его мать месяц назад. "Она рассказала, что сын планировал незаконно добраться до Румынии и с тех пор не выходил на связь. Его поиски продолжаются до сих пор", - отмечают пограничники.

Волки на границе

Как известно, Государственная пограничная служба Украины 18 февраля этого года сообщила, что в Одесской области возле границы с Молдовой пограничники с помощью технических средств зафиксировали движение волков.

При этом отмечали, что хищники не передвигаются в одиночку, а ходят стаями. Они напомнили, что волки не домашние карманные собачки и об этом надо помнить перед тем как возникнет мысль незаконно пересечь границу.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье жители сел недалеко от Ужгорода также жалуются на настоящее нашествие волков. Хищники приходят в села целыми стаями посреди ночи, а их жертвами стало немало домашних собак.

Людей больше беспокоит, что волки могут представлять угрозу для детей, которые ходят по сельской дороге в школу.

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