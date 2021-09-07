Перед депутатом извинились, поэтому для него ситуация исчерпана.

Народный депутат Украины Жан Беленюк (фракция "Слуга народа") говорит, что сам отозвал заявление о расистских оскорблениях в его сторону, поскольку получил извинения.

Об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.

Беленюк отметил, что уголовное дело закрыто.

"Ко мне обратились люди, которые входят в одну организацию, которая глобально является конструктивной, но некоторая часть этих людей радикально настроены. Они извинились, и для меня ситуация по сути исчерпана", - рассказал Беленюк. Он сказал, что сам отозвал заявление.

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Как сообщал УНИАН, 13 августа народный депутат Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал, как в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт несколько парней.

Беленюк завоевал "золотую медаль" на Олимпиаде в Токио в греко-римской борьбе. По возвращении в Украину неизвестные остановили нардепа в Печерском районе и выкрикивали расистские оскорбления с пожеланиями "возвращаться в Африку". Беленюк отметил, что "дал все необходимые показания".

Ранее полиция в ответ на запрос СМИ сообщила, что закрыла дело по факту расистских оскорблений в сторону Беленюка на основании п. 2 ч. 1 ст. 284.

Автор: Надя Пришляк