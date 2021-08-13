Об этом он сообщил в соцсетях.

Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что на него попытались напасть в центре Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло. Поэтому со мной все нормально, но...", – отметил нардеп.

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Автор: Катерина Шварц