Полиция закрыла дело по факту расистских оскорблений в адрес депутата от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.
Об этом говорится в ответе правоохранителей на запрос агентства РБК-Украина.
Уголовное производство открыли сотрудники Печерского управления полиции 13 августа – по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой принадлежности.
"25.08.2021 в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса", – цитирует агентство ответ Нацполиции.
Читайте такжеДепутат, министр и журналист поссорились в прямом эфире из-за украинского языкаУточняется, что эта статья означает, что следователи не нашли в конфликте состава уголовного преступления.
По состоянию на 7 сентября решение о закрытии дела так и не было отменено ни прокуратурой, ни судом.
Беленюк завоевал "золотую медаль" на Олимпиаде в Токио в греко-римской борьбе. После возвращения в Украину неизвестные остановили нардепа в Печерском районе и выкрикивали расистские оскорбления с пожеланиями "возвращаться в Африку". Беленюк отметил, что "дал все необходимые показания".
Спортсмена поддержали однопартийцы, инцидент прокомментировал также президент Владимир Зеленский: "Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде именно благодаря Жану Беленюку. Он – один из достойнейших сыновей Украины, им гордится наш народ".
Тогда же Зеленский заявил, что "полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их".
Жан Беленюк прошел в 2019-м в Верховную Раду в составе президентской фракции "Слуга народа".
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