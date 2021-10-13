Дети пели песню о Бандере, которая уже "рвет" все тренды в TikTok.

В украинском сегменте TikTok уже несколько дней набирает популярность новый тренд - подростки поют на камеру песню о Степане Бандере и публикуют видео в сеть. В Киеве дети решили использовать песню не только для социальных сетей, ею школьники потроллили учительницу-"ватницу".

Об этом сообщается в Telegram-канале Vesti.

Ученики одной из школ Киева захотели "проучить" учительницу за антиукраинские взгляды, поэтому они запустили флешмоб. Школьники поют песню о Бандере во время уроков и на переменах, в классах и раздевалках, в туалетах и коридорах.

Читайте такжеВ TikTok набирает популярность новый опасный челленджО какой именно учительнице идет речь - в Telegram-канале не сообщили. Однако известно, что сейчас преподаватель, которую дети считают "ватницей", отказывается выходить на работу.

На видео, которые активно "вирусятся" в TikTok и других социальных сетях, можно увидеть, что дети поют песню о Бандере перед несколькими учителями. Кто именно из них та самая "жертва" флешмоба - не известно.

"Батько наш Бандера" - что известно о песне

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - в песне повстанцев речь идет об украинце, который боролся с "москалями" и погиб во время героической битвы. Главный герой лежал под дубом "без левой ноги и правой ноги", когда к нему подошла его мать. Впоследствии женщина похоронила сына: "на его могиле слова написала: Слава Украине! Всем героям Слава!".

Патриотическая песня популярна уже много лет, а осенью 2021 года она стала трендовой в социальной сети TikTok.

Ранее УНИАН уже сообщал, что подростки из Вишневого пели на видео гимн России, а после этого они на коленях извинились перед украинцами.

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Автор: Полина Кузенко