Очевидица утверждает, что злоумышленник пытался с ней договориться – хотел, чтобы об инциденте не узнали.

В центре Киева возле гостиницы "Президент" водитель такси толкнул и ударил одну из итальянок-пассажирок, пострадавшая была пожилого возраста. От удара с женщины слетели очки, и злоумышленник начал их "забивать" ногами.

После инцидента женщины были испуганы и быстро зашли в отель, а охранник сделал вид, что ничего не происходит, сообщила очевидица Ольга Немцева на своей странице в Facebook.

"Таксист бил... иностранку! А потом пытался договориться со мной, чтобы я не рассказывала об увиденном!", – поделилась она.

Женщина добавила, что была шокирована, заблокировала машину таксиста и пригрозила ему судом. По словам Немцевой, мужчина пытался договориться с ней, чтобы она не рассказывала о случившемся.

"...Он начал доказывать мне, что все сделал правильно, мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь "порчу ему день"... Потом начались уговоры, давление на жалость... Я повела его к женщинам на ресепшн просить прощения. Испуганные, они не сразу поняли, что мы от них хотим...", – добавила Немцева.

По словам очевидицы, она не считает, что извинениями злоумышленник загладил свою вину. Женщина написала, что решила обратиться к правоохранителям.

Гостиница "Президент" в Киеве находится по адресу ул. Госпитальная, 12.

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Автор: Екатерина Присяжнюк