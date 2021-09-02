Сейчас коммунальщики чинят сеть, чтобы восстановить энергоснабжение.

В районе столичного Майдана Незалежности произошла авария на электросети.

Как сообщает в Facebook пресс-служба СВКП "Киевводфонд", из-за аварии обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ "Глобус" и другие близлежащие объекты.

Сейчас коммунальщики чинят сеть, чтобы восстановить энергоснабжение.

Напомним, на Арсенальной площади в центре Киева сегодня грузовик развалил новый фонтан провалившись под землю.

Как сообщал УНИАН, обновленную площадь открыли только вчера вечером. Сегодня утром водитель привез бутилированную воду в одно из учреждений. Он должен был остановиться у ворот и занести ее, но принял другое решение и подъехал ближе.

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На указанный инцидент уже отреагировали в Киевской горгосадминистрации. По словам Виталия Кличко, инвестор проекта пообещал восстановить фонтан уже к концу недели. Столичный мэр считает, что водитель грузовика должен компенсировать все убытки.

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Автор: Дмитрий Захаров