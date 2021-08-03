В одном из сел у столицы "отличился" 30-летний водитель.

В понедельник утром, 2 августа, в селе Чайки Киевской области правоохранители наказали водителя Chevrolet Lacetti, поскольку номерной знак автомобиля был нарисован черным маркером от руки на листке белой бумаги.

Правоохранители остановили 30-летнего горе-водителя с креативным номерным знаком около 9 часов на ул. Печерской, говорится на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"...инспекторы остановили авто Chevrolet Lacetti, поскольку буквы и числа переднего номерного знака были нарисованы от руки черным маркером на листе белого картона...", – отмечается в сообщении.

Из-за того, что на машине был самодельный номер, на водителя копы составили постановление по ч. 6 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях – это Управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает стандартам.

За такое правонарушение грозит штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривень).

Напомним, в Украине нельзя ездить на машинах, если размещенный на них номерной знак не отвечает государственным стандартам.

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Автор: Екатерина Присяжнюк