В оккупированном Херсоне российский военный на внедорожнике Toyota Land Cruiser устроил масштабное ДТП.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев аварии.
Отмечается, что водитель авто на скорости выехал на красный сигнал светофора. По неподтвержденной информации, в результате ДТП два человека погибли, еще четырех увезла "скорая помощь".
"Сам водитель выжил, вылез через багажник, сел в российский военный "Тигр", и все быстро свалили с места аварии", – пишет "Труха".
По данным одного из херсонских каналов, в аварии погибла пожилая пассажирка "Славуты".
Как пишет местное издание Kavun.City, из-за того, что оккупанты отключили в городе связь, очевидцы не смогли вовремя вызвать "скорую помощь".
По данным СМИ, на внедорожнике ехали российские военные.