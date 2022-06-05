По неподтвержденной информации, в аварии погибли два человека.

В оккупированном Херсоне российский военный на внедорожнике Toyota Land Cruiser устроил масштабное ДТП.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев аварии.

Отмечается, что водитель авто на скорости выехал на красный сигнал светофора. По неподтвержденной информации, в результате ДТП два человека погибли, еще четырех увезла "скорая помощь".

"Сам водитель выжил, вылез через багажник, сел в российский военный "Тигр", и все быстро свалили с места аварии", – пишет "Труха".

По данным одного из херсонских каналов, в аварии погибла пожилая пассажирка "Славуты".

Как пишет местное издание Kavun.City, из-за того, что оккупанты отключили в городе связь, очевидцы не смогли вовремя вызвать "скорую помощь".

По данным СМИ, на внедорожнике ехали российские военные.

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