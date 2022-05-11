Еще три человека, в том числе и ребенок, госпитализированы.

В дорожно-транспортном происшествии на Днепропетровщине погибли две женщины и ребенок, еще три человека травмированы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook.

"Ночью, в 23:37 произошло ДТП на трассе М-04 "Знаменка – Луганск – Изварино" вблизи села Славянка в Синельниковском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Megane совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ" с прицепом, который находился на обочине дороги", - говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали три человека: водитель 1959 года рождения, мужчина 1997 года рождения и мальчик 2010 года рождения. Они госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

"От полученных травм погибли три пассажира автомобиля: две женщины - 1960 и 1984 года рождения и ребенок - мальчик 2014 года рождения. Тела пассажиров были деблокированы и изъяты из конструкций поврежденного автомобиля спасателями", - отметили в ГУ ГСЧС.

К проведению работ по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были привлечены более 20 человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" 3 мая возле села Сытное Дубенского района Ровенской области столкнулись бензовоз, маршрутный автобус и легковушка. В результате аварии погибли 27 человек - двое водителей (микроавтобуса и автобуса) и 24 пассажира.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что жертвами ДТП в Ровенской области стали 27 человек.

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