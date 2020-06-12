Акция в поддержку Стерненко: у одного из участников обнаружили травмат

Возле помещения суда для обеспечения порядка задействованы военнослужащие Нацгвардии.

Возле Шевченковского районного суда Киева у одного из участников акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко обнаружили травматический пистолет.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, возле суда для обеспечения публичной безопасности и порядка задействованы работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

«Сегодня у судебного учреждения собрались граждане для проведения акции. Следовательно, для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности возле административного учреждения. Охрана суда, пропускной режим в помещение и обеспечение правопорядка непосредственно в зале судебного заседания осуществляется представителями Службы судебной охраны в соответствии с их служебных полномочий», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники полиции диалога проводят с участниками акции превентивные меры и профилактически-разъяснительные беседы с целью недопущения каких-либо правонарушений.

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«Во время проведения таких превентивных мероприятий у одного из участников полицейские обнаружили травматический пистолет с разрешением на его хранение. Кроме этого установлено, что он в настоящее время находится в статусе подсудимого за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ним работают полицейские, устанавливают все обстоятельства и мотивы его пребывания с оружием во время проведения массовых мероприятий»,- сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, около 300 человек пришли поддержать Стерненко в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Впоследствии у входа в Шевченковский райсуд Киева началась драка между полицейскими-спецназовцами и гражданами.

После того, как Стерненко призвал людей проходить в зал суда, те пытались попасть в его помещение. Сначала началась потасовка, а затем прибыли спецназовцы и начали сталкивать людей со ступеней здания суда.

В 2018 году на Стерненка было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2019 года Генпрокуратура направила в главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

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