Спецназовцы не пускают поручителей Стерненко в зал суда

Стерненко сейчас находится на улице, а судья не может зачитать свое решение по заявлению об отводе прокурора, поскольку в зале отсутствует подозреваемый.

Спецназовцы не пускают поручителей общественного активиста Сергея Стерненко в Шевченковский районный суд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда вошел судья Владимир Бугель и выяснилось, что там нет Стерненко.

В это время Стерненко на улице собрал несколько десятков граждан, которые держат в руках заявления о личных поручительствах и хотят их зачитать в суде. Однако спецназовцы плотно окружили вход в суд и никого не пропускают.

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Стерненко заявил, что вернется на судебное заседание только вместе с людьми, которые выразили желание за него поручиться. Судья Бугиль некоторое время ожидал Стерненко и даже пытался зачитать решение без подозреваемого.

Однако судья получил замечание от одного из адвокатов Стерненко, что это будет грубым нарушением процесса. «Я вас прошу! Это нарушение процесса. В отсутствие подозреваемого нельзя. Для чего вы на это идете? Мне уже и так достаточно материалов для жалобы для Европейского суда», - сказал адвокат Стерненка Виталий Титыч. После этого судья согласился: «Ну хорошо, ждем».

После этого был объявлен перерыв на 10 минут, чтобы поручители таки зашли в помещение суда.

Как сообщал УНИАН, 12 июня около 300 человек пришли поддержать Стерненко в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Защита повторно заявила отвод судье Бугелю - суд отказал.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко напавшего на него Кузнецова.

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