Российские оккупанты сразу же обвинили Украину.

Коллаборант Иван Ткач, чью машину сегодня взорвали во временно оккупированном Мелитополе, умер о полученных ранений. Его доставили в больницу, но не спасли.

"Владелец взорванного сегодня в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений", - пишут российские оккупанты в местном Telegram-канале.

Конечно же, местные пособники Кремля сразу же обвинили Украину. Отмечается, что авто подорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

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Подрыв авто в Мелитополе - что известно

Вечером во вторник, 14 марта, в центре временно оккупированного Мелитополя в районе улицы Героев Украины прогремел мощный взрыв. Мэр города Иван Федоров сообщил, что взорвался автомобиль.

Позже местное издание РИА Мелитополь сообщило, что, по предварительной информации, убит "чиновник".

В свою очередь местный гауляйтер Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадали два человека - мужчина и женщина, их госпитализировали. По его словам, авто взорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

В то же время РосСМИ сообщили, что взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит владельцу местной транспортной компании, предателю Украины Ивану Ткачу.

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