Они помогают оккупантам русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе.

Служба Безопасности Украины (СБУ) разоблачила целый "анклав" педагогов-коллаборантов, которые помогают оккупантам русифицировать украинские школы в Мариуполе и Геническе. Среди предателей есть даже директор одной из школ.

По данным СБУ, в сотрудничестве с РФ отметились сразу 14 "недопедагогов". В частности, была идентифицирована экс-депутат райсовета и директор школы, которая "сдает" оккупантам адреса помещений семей участников движения сопротивления.

"В результате следственно-оперативных действий 14 педагогам сообщено о подозрении в добровольном сотрудничестве с врагом. Среди них - руководители созданных российскими захватчиками "отделов образования", а также деканы факультетов и директора захваченных украинских школ и "вузов", - говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Херсонской области была разоблачена руководительница "Новокаховской школы №1", которая по поручению гауляйтера Владимира Сальдо вывезла в Геническ все имущество учебных заведений.

В Мариуполе была установлена личность руководительницы местного "отдела образования" террористической организации "ДНР".

"Находясь на "должности", она требует от директоров учебных заведений организовывать образовательный процесс по российским учебникам", - рассказали в Службе.

Также идентифицирована бывшая депутат районного совета и директор местной школы, которая "сдает" оккупантам адреса помещений семей участников движения сопротивления.

Кроме этого, сотрудники СБУ разоблачили "декана педагогического факультета Мариупольского государственного университета ДНР".

"Вместе с другими педагогами она организовала уничтожение украинских учебников в данном заведении", - говорится в сообщении.

Сейчас этим и другим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против Украины.

СБУ продолжает находить коллаборантов и предателей - последние новости

Напомним, что сотрудники СБУ продолжают усердно "избавлять" украинское общество от предателей, которые в период полномасштабной войны с РФ перешли на сторону агрессора.

Недавно СБУ задержала экс-руководителей ГП "Антонов" - их подозревают в причастности к уничтожению украинского самолета-легенды "Мрия", который во время штурма Гостомеля армией РФ был почти что полностью уничтожен врагом.

Также недавно правоохранители задержали коллаборанта в Купянске организовавшего - он выполнял роль "главного" в распространении российской пропаганды под руководством местных "властей".

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