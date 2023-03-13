Мужчина стал агентом РФ за обещание стать заместителем министра в Крыму.

По материалам Службы безопасности Украины 15 лет за решеткой проведет агент Российской Федерации, которому захватчики пообещали должность "заместителя министра" во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает СБУ в социальной сети Facebook, собраны неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, который проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

В частности, злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева. После уволнения в 2020 году он переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала российская ФСБ.

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При этом за месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения вражеских задач.

"Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевщины. Кроме этого, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Для поиска "нужных связей" привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в СБУ, в случае успешного выполнения задач, российская спецслужба "гарантировала" своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.

"Впрочем, СБУ помешала этим "планам" - задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу", - говорится в сообщении.

Суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения.

Служба безопасности Украины в поисках государственных предателей: что известно

В октябре прошлого года СБУ разоблачила банду Илья Кивы, которую финансировали представители "ОПЗЖ". Группа занималась расшатыванием общественно-политической обстановки в Украине.

10 января Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-руководителям ГП "Антонов". Именно их действия привели к уничтожению "Мрії".

13 января этого года Служба безопасности Украины сообщила сразу о двух случаях обезвреживания коллаборантов. В Винницкой области был пойман наемник РФ, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье. Также СБУ задержала вражеского информатора, который давал сведения россиянам об обороне Днепропетровской области.

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