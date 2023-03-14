О взрыве сообщил мэр города Иван Федоров.

Вечером 14 марта в центре оккупированного россиянами Мелитополя в районе улицы Героев Украины прогремел мощный взрыв.

Как сообщил мэр города Иван Федоров, взорвалось авто. При этом он опубликовал первые кадры с места событий.

"В центре Мелитополя горит авто", - подписал мэр одно из видео.

РИА Мелитополь сообщает, что, по предварительной информации, убит "чиновник".

Тем временем коллаборант Владимир Рогов заявил, что в результате взрыва пострадали два человека: мужчина и женщина, оба госпитализированы. По его словам, подрыв осуществлен с помощью самодельного взрывного устройства.

Ситуация в Мелитополе - что известно

По данным Федорова, в оккупированном Мелитополе остаются 50-60 тысяч жителей.

1 марта он заявил, что оккупанты в очередной раз усилили принудительную паспортизацию в городе, без паспорта РФ невозможно получить медицинскую помощь, соцвыплаты, пропуска для переезда между городами.

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