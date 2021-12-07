На заманчивое предложение в интернете повелись более сотни украинцев.

Правоохранители обнаружили мошенническую схему, связанную с продажей дров с предварительной оплатой. Организатором оказался заключенный колонии, а обманутых – более сотни.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

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В начале отопительного сезона группа мошенников разместила на сайтах объявлений и в соцсетях фейковое предложение о продаже дров по привлекательной цене.

Покупателям обещали быструю доставку прямо в дом, от них требовали только заплатить за товар заранее. После получения перечисленных средств мошенники переставали отвечать на звонки клиентов.

Таким образом им удалось выманить у украинцев более миллиона гривен. Обманутых по всей стране уже обнаружили более сотни. И это только те, кто обратился в полицию.

Правоохранители установили, что организатором аферы оказался 35-летний заключенный исправительной колонии в Днепропетровской области. Действовал он с помощью трех пособников — двух женщин и мужчины из Кривого Рога и Марганца.

Всех участников схемы задержали. По словам начальника ГУНП в Днепропетровской области Анатолия Щадило, во время обысков у аферистов изъяли технику, банковские карты, черновые записи, а также наркотические средства.

Злоумышленников обвиняют в мошенничестве, за что им грозит 8 лет заключения. Полиция пытается вернуть деньги обманутым.

Ранее сообщалось, что госпиталь на Волыни для больных коронавирусом спасается от холодов дровами.

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Автор: Анастасия Печенюк