Таким образом, из-за пожара в реанимации погибли уже четыре человека.

В областной больнице Ивано-Франковска умерла 46-летняя санитарка реанимации Косовской районной больницы, где во вторник, 28 декабря, произошел пожар.

У женщины было 90% ожогов тела, говорится в сюжете "ТСН.Ранок".

Сейчас в медучреждении остается лечиться врач-реаниматолог. Его жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

А третью пострадавшую, 59-летнюю медсестру реанимации, накануне санитарным самолетом доставили в Киевский ожоговый центр с ожогами 60% тела.

Пожар в больнице на Прикарпатье: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 28 декабря на Ивано-Франковщине в результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы погибли трое пациентов. Министерство здравоохранения сообщало о взрыве.

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Кроме того, пострадали три человека. Их госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

В ГСЧС сообщили, что пожар в реанимации мог произойти из-за зажжения заупокойной свечи по умершим от СOVID-19 пациентом, так как там одновременно работали 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

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