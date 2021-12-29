Правоохранители расследуют гибель трех пациентов.

На Ивано-Франковщине правоохранители открыли уголовное производство из-за гибели трех пациентов в результате пожара в реанимации Косовской центральной районной больницы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, вечером 28 декабря на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Погибли трое пациентов - две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы.

По предварительным данным, причина пожара - нарушение требований пожарной безопасности.

Читайте такжеНа Харьковщине мужчина спас 8-летнего мальчика из горящего дома (фото, видео)Отмечается, что Ивано-Франковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар в реанимации мог произойти из-за заупокойной свечи по умершему от СOVID-19 пациенту.

"Уже есть предварительные данные по расследованию трагедии в больнице на Ивано-Франковщине… К сожалению, несмотря на то, что обстоятельства таких резонансных пожаров отличаются, причина почти всегда одна: грубое нарушение правил пожарной безопасности. 28 декабря в Косовской больнице именно действия человека - его неосведомленность по элементарным законам физики и пренебрежение правилами безопасности - привели к невосполнимым потерям", - говорится в сообщении.

В реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

"После смерти одного из пациентов больницы от СOVID-19 сотрудник заведения поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы. В таких условиях быстрого распространения пожара было не избежать. За такую ошибку и людям, и государству пришлось заплатить очень высокую цену - погибли три человека. В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы", - добавили в ведомстве.

ГСЧС собирается провести безотлагательные проверки больниц на состояние пожарной безопасности.

Пожар в больнице на Прикарпатье: что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 28 декабря на Ивано-Франковщине в результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы погибли трое пациентов. Министерство здравоохранения сообщало о взрыве.

Еще один человек умер от коронавирусной болезни.

Кроме того, пострадали три человека. Их госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

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