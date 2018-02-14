Офис союза венгров в Ужгороде подожгли праворадикальные сторонники политики Путина из ЕС - Москаль

Преступниками оказались представители праворадикальной организации из ЕС, члены которой воевали на Донбассе на стороне "ЛДНР".

Правоохранительные органы установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» (ОВКЗ) вблизи Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Об этом на брифинге в присутствии руководства Генконсульства и ОВКЗ заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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Как выяснили правоохранители, преступниками оказались двое граждан одной из стран Евросоюза. Какой именно - не уточняется, но отмечается, что не Венгрии. Злоумышленники были членами праворадикальной организации, которая "исповедует" политику Путина и члены которой принимали участие в боях в зоне АТО на стороне "ЛДНР".

"Преступники – иностранцы, это двое молодых парней из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии. Члены этой организации принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР», они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова... Таким образом констатируем, что расшатать ситуацию на межэтнической почве на Закарпатье пыталась третья сторона, которая действует явно в интересах России. Ответственно заявляю, что эти попытки никак не повлияют на дружеские отношения украинцев и венгров, а также представителей других национальностей, проживающих на Закарпатье", - заявил Москаль.

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Он отметил, что правоохранители установили преступников с помощью записей с камер видеонаблюдения на ПП "Ужгород" на границе со Словакией. Сейчас известны паспортные данные преступников, где они проживали, и подробности совершения преступления.

"В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. Сначала после 1.00 ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета). Оставшись недовольными последствиями, после 4.00 ночи они сделали еще одну попытку поджога. А утром выехали из Украины через тот же ПП "Ужгород", - добавил губернатор.

Москаль отметил, что злоумышленникам будет заочно предъявят подозрения, после чего их объявят в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Благодаря тому, что окно было двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.