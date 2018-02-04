В Ужгороде неизвестные пытались поджечь помещение союза венгров

В союзе венгров считают, что это может быть провокацией и пока не комментируют.

В Ужгороде в здании закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает "112 Украина". Пока известно, что инцидент произошел после 4:00. Бутылку бросили в окно и благодаря тому, что оно двойное, разбилось только одно стекло и других повреждений нет.

Сообщается, что уголовное дело может быть открыто уже сегодня, но правовой квалификации пока нет. Не комментируют произошедшее и в союзе венгров, отмечая, что это может быть провокацией.

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Отметим, что здание, где располагается союз венгров, находится в самом центре Ужгорода и на соседних зданиях есть камеры наблюдения. Видео уже изучают в полиции.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье "свободовцы" пытались сжечь флаг Венгрии.