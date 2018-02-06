Зайцеву признают виновной в смертельном ДТП в Харькове, но со смягчающими обстоятельствами - обвинительный акт

В обвинительном акте говорится об обстоятельствах, которые смягчают наказание для Зайцевой: чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим.

Елена Зайцева будет признана виновной в деле о смертельном ДТП в центре Харькова прошлого года. Однако при этом будет учтено наличие смягчающих обстоятельств.

Об этом сообщается в обвинительном акте, который есть в распоряжении ТСН.uа.

Согласно документу, Зайцева обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть шести человек, тяжкие и средней тяжести травмы еще шести человек.

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Елена Зайцева нарушила ряд пунктов Правил дорожного движения (п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4). Действия водителя признаны такими, которые не отвечали требованиям Правил, и находились, с технической точки зрения в причинной связи с возникновением данного дорожно-транспортного происшествия.

"Зайцева 18.10.2017 года примерно в 20:43, управляя технически исправным автомобилем Lexus RX 350 г.н. АХ 0032 ЭС, двигалась по улице Сумской со стороны площади Конституции, приближаясь к перекрестку с улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове, с превышением разрешенной скорости для движения в населенном пункте, а именно со скоростью не менее 80 км/ч, действуя неосторожно, проявила преступную самонадеянность, не приняв своевременных мер для уменьшения скорости движения транспортного средства вплоть до его остановки, при включении для него желтого, а затем красного запрещенных сигналов светофора, въехала на перекресток, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg, г.н. АХ 7970 ЭМ, под управление Дронова Г.А., который двигался со стороны улицы Рымарская в направлении улицы Пушкинская в Харькове, после чего автомобиль Lexus RX 350, выехал на тротуар, где произошел наезд на пешеходов, чем Зайцева О.А. грубо нарушила требования п.п. 8.7.3 (г, е), 8.10, 8.11, 12.4 Правил дорожного движения Украины", - говорится в документе.

В то же время в обвинительном акте говорится об обстоятельствах, которые смягчают наказание для Зайцевой. "Согласно ст.66 УК Украины, является чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение причиненного ущерба потерпевшим", - отмечается в акте.

Отметим, о смягчающих обстоятельствах заявляла адвокат Зайцевой. В частности, ее родные отправили банковские переводы семьям погибших в аварии. Речь шла о сумме в 50 тысяч гривень. Родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало прилагать к материалам дела.

После чистосердечного раскаяния, они, по словам адвокатки Зайцевой, могут стать свидетельством добровольного возмещения ущерба. Это уже сразу два смягчающих обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет в приговоре. Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Елену могут отпустить условно-досрочно.