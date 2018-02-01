Полиция закончила расследование кровавого ДТП в Харькове с шестью погибшими

На подготовительном заседании рассмотрят продление меры пресечения подозреваемым и решат вопрос о возможности назначения судебного разбирательства.

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, завершилось, стороны ознакомились с материалами.

Об этом сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь и адвокат второго подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передает "Украинская правда".

"Досудебное расследование по делу завершено. Материалы открыты стороне защиты для ознакомления. Мы даже уже подписали протокол об ознакомлении с материалами расследования. И защита Дронова, кажется, тоже закончила и подписала протокол", - сказала Козырь.

Перепелица подтвердил, что они также ознакомились с материалами дела и подписали протокол.

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"Аналогично, ознакомились, подписали", - сказал Перепелица.

Защита выразила уверенность, что в ближайшие дни дело передадут в суд.

"Уверена, что до 10 февраля (10 февраля заканчивается мера пресечения для подозреваемых – ред.) должен быть рассмотрен этот вопрос. Поэтому и будет передано дело в суд, и суд назначит рассмотрение до 10 февраля", - сказала Козырь.

По словам Перепелицы, на этой неделе обещают вручение обвинительного акта.

"Соответственно со дня поступления обвинительного акта подготовительное судебное заседание должно быть назначено не позднее, чем через 5 дней", - сказал Перепелица.

Он пояснил, что на подготовительном заседании рассмотрят вопрос о продлении меры пресечения подозреваемым и решат вопрос о возможности назначения судебного разбирательства.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил двум подозреваемым в совершении ДТП меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.