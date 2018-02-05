В Львове катание на привязанных к автомобилю санях закончилось госпитализацией 18-летней девушки

Во время движения две девушки выпали из саней и на одну из них совершил наезд автомобиль Ford, который двигался позади.

Во Львове с травмами госпитализировали 18-летнюю девушку, которая во время катания на санях, прицепленных к автомобилю Chevrolet Aveo, попала под колеса иномарки Ford, двигавшейся позади.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Нацполиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 23.00 на улице Карла Миклёша, которая ведет к стадиону «Арена Львов».

Читайте такжеНа Тернопольщине катание на привязанных к авто санках закончилось гибелью 22-летней девушки

«21-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo катал двух знакомых девушек на санках, прицепляемый к автомобилю. В какой-то момент, во время движения, оба девушек выпали из санок и на одну из них совершил наезд автомобиль Ford, который двигался позади. Пострадавшую 18-летнюю львовянку госпитализировали с травмами», - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, недавно под Николаевом автомобиль сбил пьяную школьницу, которая сидела на дороге.