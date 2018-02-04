В Днепре в автокатастрофе погиб известный украинский волонтер (фото, видео)

В Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб волонтер Леонид Краснопольский.

В воскресенье, 4 февраля, в Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский. О смерти волонтера сообщила его жена Ольга на своей странице в Facebook.

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"Сегодня днем Леня погиб в ДТП", - написала она.

О смертельной аварии, в которой погиб волонтер, пишет местное издание "Информатор". Авария произошла около 12:50. По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

Вследствие удара левая сторона кузова «корейца» была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

Видео: Андрей Шушпан

Дизайнер из Донецка Леонид Краснопольский с начала российской агрессии на Донбассе начал помогать украинским военным. После доноса дочери партнера по бизнесу Краснопольский попал в плен к боевикам. Леонида освободили во время одного из обменов заложников, после чего он с семьей переехал в Днепр, где продолжил заниматься волонтерской деятельностью.

В социальных сетях люди соболезнуют семье волонтера. В частности, свои соболезнования выразил мэр Днепра Борис Филатов.