Во львовской полиции не исключают, что пожар в храме УПЦ МП произошел из-за поджога

В январе под храмом активисты устроили пикет, на котором они заявляли, что храм построен незаконно на самозахваченной земле.

Полиция расследует пожар в церкви, который произошел сегодня ночью во Львове. Одна из версий, которую рассматривают правоохранители - поджог.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Там отметили, что все обстоятельства возгорания устанавливают эксперты, не исключается, что возгорание произошло вследствие короткого замыкания, также есть версия поджога.

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Как уточнили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пожар произошел в храме, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, пожар в церкви Святого князя Владимира произошла ночью 3 февраля. Огнем была уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.

Справка. 28 января во Львове около 50 общественных активистов устроили пикет возле церкви Святого князя Владимира, на который принесли детские игрушки в знак памяти о ребенке, которого отказались отпевать представители этой конфессии в Запорожье. Также они заявляли, что храм построен незаконно на самозахваченной земле. После этого Львовская епархия УПЦ МП сделала заявление, в котором обвинила протестующих в «получении грешных рейтингов».