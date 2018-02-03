Во львовской церкви Святого Владимира произошел пожар (видео)

Пожарным удалось спасти здание.

Сегодня ночью на проспекте Красной Калины во Львове загорелась церковь Святого князя Владимира.

Как отметили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожарным удалось спасти здание церкви.

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"Ночью 3 февраля поступило сообщение о пожаре на проспекте Красной Калины во Львове. Загорелась современная деревянная постройка церкви Святого князя Владимира. Огнем была уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Здание церкви спасено", - говорится в сообщении.

О причинах возгорания не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 января двое пьяных пытались поджечь "Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Десятинный" в Киеве.