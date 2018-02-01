На одном из предприятий Херсонщины устроили стрельбу – есть пострадавшие

Участников конфликта задержали, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

На одном из предприятий Новой Каховки (Херсонская область) произошел конфликт со стрельбой, в котором пострадали шесть человек.

Читайте также"Ранили прямо в сердце": очевидцы рассказали о стрельбе в КиевеКак сообщает в Facebook ГУ нацполиции в Херсонской области, вечером 31 января правоохранители Новокаховского отдела полиции получили сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных лиц и слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия немедленно выехали руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Сейчас участники конфликта находятся в Новокаховском отделении полиции.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство» и ч.2 ст.345 УК «Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа». Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева (возле станции метро "Берестейская") застрелили человека, еще один был ранен. Стрельба началась в ходе конфликта между сотрудниками двух охранных фирм.