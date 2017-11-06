В Петербурге девушка ударила кондуктора автобуса молотком по голове

В Санкт-Петербурге пьяная 17-летняя девушка ударила кондуктора автобуса аварийным молотком по голове в ответ на требование оплатить проезд. Об этом сообщает городское главное следственное управление следственного комитета.

Инцидент произошел в субботу поздно вечером. Кондуктор - 66-летняя женщина - была госпитализирована с травмой головы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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Девушка пыталась скрыться, но была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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